Historia, tensión y fútbol: la rivalidad entre San Martín de Tucumán y Racing de Córdoba

Tal es la repercusión de esta medida que hasta César Luis Menotti criticó a las dirigencias de los equipos tucumanos por no utilizar esta vía. “Todavía subsisten algunas fallas de fondo que impiden que el fútbol evolucione como debiera. Nos falta organización, no existe el gran campeonato Nacional que queríamos y hay un sinnúmero de trabas que impiden el progreso. Mire, yo me voy a enojar con los directivos tucumanos como lo hice con Mendoza, porque no se aprovechó la 1.309 como lo hicieron los cordobeses, traicionando el prestigio futbolístico de la provincia. Atlético no es el mismo que jugaba al fútbol con tanto nivel hace cuatro años atrás. San Martín no alcanzó el sitio que debería tener…”, decía “Flaco” en una entrevista con LA GACETA en una visita a Tucumán realizada en diciembre de 1980. Claro, la grieta en el fútbol del interior se había sembrado.