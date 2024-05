Memorias que habitan y emocionan

“El diálogo entre música y teatro es muy orgánico ya que las imágenes que exponemos partieron de los sonidos y hay escenas que dieron luz a una música que no existía. Tienen un tiempo y un ritmo propio de nuestra tierra norteña, y alternan con el swing de jazz. El folclore y el jazz son fusiones que siempre están presente en nuestro modo de hacer arte; a mí me habitan desde niño, no me puedo escindir de sus raíces tucumanas”, plantea el bajista.