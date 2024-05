Lola Mora fue la estrella en el cierre del Mayo de las Letras

Desenlace del festival

No fue sencilla la organización de este Mayo de las Letras, coincidente con una etapa de cambios en el Ente Cultural que abarcó la presidencia del organismo y la Dirección de Letras. Se añadió el contexto económico complejo, que no habilitó grandes erogaciones ni la extensión del festival durante mucho tiempo. La decisión fue acotarlo a una semana y concentrar las actividades en la sede de San Martín 251. Allí se montó además la Feria Regional del Libro, experiencia que en años anteriores se había extendido a las plazas Urquiza e Independencia. En el interior del Ente los stands quedaron a salvo de los vaivenes del clima, pero perdieron visibilidad. Desde el punto de vista de las ventas, los libreros coinciden en que no les fue bien y también subrayaron la necesidad de una mejor difusión. Es un punto a considerar con miras a las futuras ediciones del Mayo.