"Pulga" Rodríguez habló del retiro y de su deseo relacionado a Atlético Tucumán

“No me sale gritar los goles que le hago a mis ex clubes. El gol que le hice a Atlético con la camiseta de Colón fue muy lindo pero me puso muy triste”, explicó el delantero cuando le consultaron por aquel golazo de emboquillada a Cristian Lucchetti en plena pandemia y luego justificó su postura. “En Atlético yo comencé en el Argentino A, estuvimos tiempo sin cobrar porque el club estaba mal. Llevábamos los bidones para poder tomar agua, no teníamos lugar fijo para entrenar. El día de mañana cuando me retire y vaya a ver un partido de Atlético me acordaré de todo eso. Hasta jugamos Copa Libertadores, algo que nos costó muchísimo. Todas esas cosas que viví no me dejaría nunca gritar un gol, por más lindo que sea”, admitió “Pulga”.