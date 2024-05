Ni "Pulga" Rodríguez, ni Bianchi: en Atlético Tucumán comienzan a "bucear" en el mercado de pases

Sin ir más lejos, Pereyra hace unos días fue claro con el mensaje que dejó post partido con Talleres, cuando fue elegido por la transmisión como uno de los puntos altos del “decano” pese a la derrota por 2-0. “Estoy con muchas ganas, después del disturbio del pase me pegó un poco, soy consciente que bajé el nivel, siento que me expusieron (los dirigentes) cuando no tenía nada que ver; ya dije lo que debía decir, ahora tengo la cabeza puesta en estos cinco partidos”, dijo, el mensaje entre líneas dejó evidencias de una cantada despedida.