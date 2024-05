Canciones populares italianas en el colegio Sagrado Corazón

A partir de ese comienzo, se fue interiorizando más en la música del Piemonte. “Ya hace unos años invitado por la Familia Piemontesa de Paraná, tuve la posibilidad de formar y dirigir el Coro de la Institución. La idea era rescatar la cultura regional a través de las canciones del repertorio popular italiano y básicamente las canciones representativas de esa zona, por lo que me fui acercando no sólo al repertorio, si no a la cultura en general y eso me permitió conectarme con cada una de las canciones e historias que interpretábamos”, describe.