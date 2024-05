Educación emocional: "Los chicos amedrentan para sentirse validados"

La “mano dura” para frenar los episodios de violencia que se dieron entre adolescentes de distintos colegios no resolverá el problema. Así lo considera el psicólogo Lucas Malaisi, experto en educación emocional. “Es muy importante hacer un buen diagnóstico. Esta conducta es un espejo de la situación social. No se trata de algo casual o aleatorio; no es un problema circunscripto a una condición específica de los chicos, sino un termómetro de lo que nos está pasando”, manifestó. Añadió que se percibe una “desnutrición emocional” en la sociedad. “Los chicos no reciben una buena crianza; en consecuencia, tienen baja autoestima, y amedrentan para sentirse validados; buscan ser mirados, que les otorguen existencia: si no los miran por aspectos positivos, al menos que lo hagan desde lo negativo. Ahí se apuntalan estas conductas antisociales”, añadió.