"Papu" Gómez se reconcilió con Gasperini y se refirió a su sanción por doping

El futbolista que fue parte de la Selección argentina que se consagró en el Mundial de Qatar 2022 habló de cómo se reconcilió con el DT del Atalanta Gian Piero Gasperini después de una furiosa pelea que rompió su relación por un tiempo. “Nos encontramos hace unos días, estuvimos comiendo, después de aquello que me pasó cuando me fui a Sevilla. Lo pasamos muy bien. Fueron horas interesantes. Lo sucedido es agua pasada. Lo solucionamos”, dijo “Papu” en una columna en el diario AS, de España, medio para el cual analizó la final ante Leverkusen.