De dejar a su hijo de 11 meses con su abuela, hasta no pagar la cuota del instituto: los sacrificios de los hinchas de Atlético Tucumán para viajar a Santa Fe

“En mi caso, me dan permiso en el laburo; tengo compañeros buena onda que me cubren. En cuanto al estudio voy jugado porque rindo mañana a la noche. Traje los apuntes a ver si leo algo, pero es medio complicado”, le contó Emiliano Páez, estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales a LA GACETA. “Sólo espero que Atlético me dé una alegría. Si desapruebo o no es un factor externo”, agregó entre risas.