Patricia Bullrich cuestionó las protestas en Misiones: “La policía no puede hacer huelga”

Diferencias con Macri

Por otra parte, la ex titular del PRO señaló algunas diferencias entre el gobierno del presidente Javier Milei y el de Mauricio Macri, del que también formó parte. Si bien aclaró que no tiene intenciones de "pelearse con Macri", admitió que en materia "planes sociales y en los piquetes no hubo voluntad de cambio".