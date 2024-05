Los jóvenes propulsan al candidato que puede definir las elecciones presidenciales de EE.UU.

Las redes sociales y los votantes jóvenes son las fuerzas capaces de mover el amperímetro en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos programadas para el 5 de noviembre de 2024. Y en ambos se advierte el descontento con la ex presidencia de Donald Trump y con la administración del actual mandatario Joe Biden, principales contendientes en la carrera hacia la Casa Blanca. ¿Cómo se está expresando este malestar? A través del apoyo a un tercero en discordia: Robert F. Kennedy Jr., el candidato que quiere derribar la competencia bipartidista histórica entre demócratas y republicanos. Pero, ¿quién es este postulante tan excéntrico, que admitió haber tenido un gusano en la cabeza, y por qué está generando todo esto? Un artículo reciente de The New York Times hace foco en este fenómeno.