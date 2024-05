Ben Affleck ni siquiera asistió al estreno de la película de Jennifer Lopez: crecen los rumores de separación

Cabe recordar que en el documental J.Lo The Greatest Love Story Never Told, Jennifer se refirió a cuestiones que habló con Ben antes de casarse. Al volver a estar juntos, le dije: ‘Una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales’. Entonces me di cuenta de que no era justo preguntar. Es como si te fueras a casar con el capitán de un barco y dijeras: ‘bueno, no quiero el agua’. Estamos tratando de aprender a llegar a acuerdos”, explicó, dando a entender que había varios temas en los que discrepaban. Asimismo, añadió: “No creo que Ben se sienta muy cómodo conmigo haciendo esto, pero no quiere detenerme”.