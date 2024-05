Dybala: una vieja declaración lo podría haber dejado afuera de la Copa América 2024

Esta es la confesión que, a la distancia, pudo no gustarle al cuerpo técnico. Está claro que el delantero lo hizo con la mejor intención. Estaba feliz porque el título ya estaba en el bolsillo, pero así como Scaloni y Samuel hicieron una excepción con él, podrían haberla hecho con otros. “Estaba en un 50% físicamente. (Walter) Samuel viene en los festejos y me dice… ‘sos un h… de p…’ ¿por qué?, le digo. ‘Y… porque vos no estabas bien’ Pero vos sabías más o menos cómo yo estaba, le repito. ‘Sí, pero durante los primeros partidos veíamos en las prácticas que vos no te podías mover’, me dice. Sí, te soy sincero, me dolía, no me podía mover. Me dolía, pero yo tenía una frustración enorme, pero bueno, el hecho de que el equipo fue hacia adelante y avanzó… Después yo estaba bien. El ratito que me tocó con Croacia me sentí muy bien; desde Australia ya me sentía al 90-100%. Después a partir de ahí hay que apoyarnos de donde nos toque… Y ellos lo sabían. Siempre tuvieron mi confianza para decirnos las cosas y sabían que yo iba a dar todo lo que me toque. Yo siempre fui sincero con él. Incluso cuando pasa eso, viene el 'gringo' (Scaloni) en una práctica y me dice: ‘trabajá tranquilo porque estás, vos te vas a quedar’. Cuando me dijo eso me dio una gran tranquilidad”.