¿Puede el fútbol resolver lo que no puede la política?

El argumento del reclamo dice también que si la FIFA suspendió a Rusia por la invasión a Ucrania debería hacer lo mismo con Israel. La Federación de Israel calificó de “cínico” el reclamo. Recordó que Israel respondió a un ataque. Pero el conflicto, debe decirse, no comenzó el 7 de octubre. Lleva más de setenta años y guarda enorme asimetría. Y, en el medio, las víctimas. Más del 90 por ciento de un solo lado, no importa, hay víctimas y un reclamo de cese al fuego que no es atendido. ¿Podría el fútbol resolver lo que no puede resolver la política?, se preguntó Infantino.