Video: Federico Hoppe y "El Chato" Prada contaron por qué ya no trabajarán juntos

Por último, enfatizó en que, durante la vida, las prioridades cambian. "A mí me pasó que cuando arranqué en VideoMatch mis hijos mayores eran muy chiquititos y me perdí un montón de cosas. Hoy que me agarra más veterano con un nene de siete años, y poder compartir unas vacaciones, o llevarlo a básquet y... no me quiero perder esas cosas", finalizó.