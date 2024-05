Juana Repetto hizo una profunda reflexión sobre su transformación física y emocional

En su cuenta de la red social Instagram, la ex panelista de Intrusos (América) afirmó: "desde que tengo uso de razón, siempre tuve sobre peso. Pero en mi primer embarazo me excedí, ya no era saludable e incluso podría haberme traído complicaciones. Cuando nació mi hijo, una vez que más o menos me pude acomodar, llegó el momento de empezar a alimentarme bien, por mi, por mi lactancia y por qué no me sentía bien viéndome así".