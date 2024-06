Los comedores estudiantiles viven un auge con sus menúes de $ 1.000 y "alimentos espirituales"

Y como el público lo pide, es muy probable que la agenda de recreación y cultura crezca en el futuro. “Siempre trato de recordar mis vivencias como estudiante y pienso qué cosas no pude tener para brindárselas a los universitarios de hoy. De a poco queremos ir sumando cositas: la instalación de un desfibrilador en ambos comedores; un curso de RCP (reanimación cardiopulmonar) para estudiantes y docentes; talleres de cocina... Creo que una idea cambia todo y todos los días me pregunto cuál es esa idea que se me está escapando”, medita Santillán.