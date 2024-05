A 25 años de "Un lugar llamado Notting Hill": qué pasó con la icónica librería de la película

Qué pasó con le librería de Notting Hill

En 2011 Simon Gaul, el dueño de "The Travel Bookshop" anunció que en dos semanas se cerrarían las puertas del negocio. Una de las versiones que intentaron explicarlo indicaba que el hombre no podía seguir haciéndose cargo de la librería y que su hijo no tenía interés en continuar atendiéndolo.