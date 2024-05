Sergio Romero disparó contra sus compañeros luego del empate de Boca

Lo segundo a lo que hizo referencia el ex arquero de la selección fue al empate en la última jugada. “Diego (Martínez) no es el único que se tiene que hacer responsable de esto. Tenemos mucha gente de experiencia y tenemos que aprender a leer los partidos. No es solo la voz de mando de él, hay otros que tenemos que tomar responsabilidades y leer el juego y decir que una pelota en los 90 minutos ganando 1-0, que a nosotros nos alcanzaba, tenemos que frenar a los defensores, que el que iba a patear el córner no lo patee. Se nos escapó la posibilidad de estar primeros y tenemos que pensar en lo que viene, que es el domingo", exclamó el "1" haciendo clara referencia al error conceptual y temporal de sus compañeros. Es que Boca ganaba 1-0, el partido se moría y los centrales fueron al área rival para buscar el 2-0 a la salida del córner.