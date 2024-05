Eial Moldavsky queda en el centro de la polémica por decir que “el arte no existe”

El streamer no se echó para atrás y subió la apuesta al menos en esa primera instancia. Eial Moldavsky escribió ayer en su cuenta: "el arte no existe porque no creo que haya una verdad oculta que se revela a través de un medio elevado que la descubre. Creo que hay gente sensible capaz de decir cosas sensibles sobre el mundo y, por eso, el arte es una biografía hecha con talento. Talento que no tengo". Su hermana, Galia Moldavsky, también lo respaldó en su cuenta, pero eso no hizo más que incrementar la polémica. ¿Por qué? La acusaron de homofóbica por un insulto que había utilizado hacia los que “bardeaban” a Eial. Además, claro, de ser otra “nepobaby”.