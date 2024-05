Cartas de lectores: arte y cultura son educación

Tengo más de 75 años de asistencia espectáculos artísticos, gracias a mi papá. Moisés Marcos Iurcovich (QEPD), que falleció a los 53 años, que fue ejemplo de rectitud, dignidad, honestidad, y trabajo. Hoy tendría 119 años; había nacido en el 1905, en Besarabia, un pueblo de Rumania; llegó a la Argentina a los 18 años, sin saber el idioma; fue autodidacta en el aprendizaje del idioma, le gustaba mucho leer y el arte artístico musical. Fue quien me introdujo en ese maravilloso arte; todos los domingos concurrimos a la antigua retreta de Plaza Independencia para escuchar a la histórica Banda de la Provincia. Y al gallinero del Teatro Alberdi, ver y escuchar a las mejores compañías de óperas y zarzuelas. Desde esos comienzos hasta hoy en el 2024 mi concurrencia ininterrumpida. Deseo rememorar cuando en 1960 se celebró primer Septiembre Musical Tucumano. El festival inaugural fue organizado conjuntamente por el entonces Consejo Provincial de Difusión Cultural de Tucumán y la Universidad Nacional de Tucumán. Tuve el placer de ser parte del público, habiendo participado en más de 55 festivales de los 62 realizados hasta la fecha. En el segundo o tercer festival actuaron “Los niños cantores de Viena”; siendo un joven de 24 años estuve presente en las últimas filas de la galería (popularmente conocida como “gallinero”), y viene a mi memoria que el Teatro San Martín estuvo repleto hasta en los pasillos y escalinatas. Con gran pena me entero de que las actuales autoridades del Ente Cultural de la Provincia comenzaron a cobrar entradas a los espectáculos, lo que discontinuará las brillantes conducciones del Ente, desde el Prof. Mauricio Guzmán y la continuidad del Dr. Martín Ruiz Torres, lo que nos posibilitó disfrutar de los más variados espectáculos y actividades culturales de gran calidad accesibles a todo público con entrada libre. Mi humilde opinión es que la cultura oficial no debe equipararse a los espectáculos privados, para ser reemplazada por el mercantilismo, que seguro no nos llevará por el buen camino. Eso debemos dejarlo para el teatro comercial. Deseo que los espectáculos producidos por el Ente y actuados por sus elencos estables se mantengan como hasta ahora, si bien para los espectáculos contratados nacionales o extranjeros, deberán ser considerados en cada caso. No puedo ni debo mantenerme al margen, cuando se pretende alterar un derecho fundamental amparado por nuestra Constitución Nacional, como lo constituyen la Educación y la Cultura.