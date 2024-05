La montaña rusa de San Martín de Tucumán en Santa Fe: entre la lucha por la clasificación y el tropiezo amargo

A pesar de que San Martín de Tucumán mostró dos caras completamente diferentes en Santa Fe, no evitó el sabor amargo de quedar eliminado. “Los penales son una lotería” dice la máxima del fútbol, pero lo cierto es que el "santo" no se puede permitir pasar este tipo de sofocones, sobre todo, si su deseo es convencer al hincha de que puede aspirar a más. La gesta heroica de ir a buscarlo hasta el final, lograr el empate de manera agónica 3 a 3 y estirar la definición hasta los doce pasos (cayó 3-1), se valora demasiado, pero también abre un sinfín de interrogantes: ¿por qué esperar hasta el final para acordarse de buscar el partido?. ¿Salieron dormidos a disputarlo o simplemente el rival fue superior?. Más allá de esas preguntas que en este momento parecen no tener respuestas, el equipo piso otra vez en falso y se quedó en las puertas de la próxima ronda.