Murió una aspirante a gendarme de 18 años tras ser obligada a trotar con neumonía bajo la lluvia

Miedo y condiciones extremas: el relato de la tía de la joven de 18 años

“No es una cosa que venga de ahora, esto se hace siempre. El problema es si estaban aptos (o no) los alumnos para trotar, correr, ducharse con agua helada, hacer lo que realmente se hacía”, advirtió. Y denunció que a su hija la aislaron en una habitación que no reunía las condiciones para sobrellevar una neumonía: “Cuando llegó a la escuela la aislaron a una pieza húmeda, helada, que ella me decía: ‘mamá, tengo frío’. Mientras no la fueran a buscar allá no podía retirarse. No había otra opción”.