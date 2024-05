¿Qué pasa con la salud de Alberto Cormillot? El famoso médico continúa internado

“Él me dijo: ‘Estoy bien, pero me rompí una costilla’. Después me dijo que se iba a la radio y yo le dije que no. Hice que se tomara la presión, porque le puede variar cuando pasan cosas así. Le pedí que desayune para ir viendo cómo se sentía. Le dolía mucho. Como yo me tenía que ir, porque tenía que venir a la clínica, porque tenía pacientes, una de las personas que trabaja con él lo llevó hasta la clínica”, expresó Estefanía sobre la llegada del nutricionista al sanatorio Finocchieto.