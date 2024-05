Se conocieron nuevos detalles de las pensiones de beneficiarios que vivían en el extranjero

“Tiene que haber un control de los escasos recursos del Estado para evitar ese despilfarro de dinero. Con Pettovello me he reunido apenas asumió. Noté una particular preocupación porque se advirtieron los fraudes que se estaban cometiendo y sé que están trabajando”, comentó sobre la ministra de Javier Milei, que impulsó una serie de denuncias vinculadas a los planes.