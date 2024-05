Máximo Kirchner tuvo un inesperado elogio para Milei y chicaneó a Lousteau

No obstante, sostuvo que el Presidente “empieza a tener comportamientos de casta” y advirtió: “El poder es sofisticado, te va seduciendo. De repente empezás en un avión y te pasás a otro. Es lógico, no está mal que el presidente viaje en su avión. Esta yo la vi con De La Rúa. Esto de andar con los zapatos rotos en el subte para demostrar que soy una persona más cristalina. Todas posturas, sobreactuaciones que no conducen a ningún lado. El poder es más complejo”.