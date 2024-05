Atlético Tucumán debe demostrar que el partido ante Boca no fue un hecho aislado

Se lo ha señalado varias veces y es inevitable reconocerlo: es un hecho que todos los equipos tienen un plus a la hora de jugar contra equipos como Boca y River. Pero no necesariamente porque los jugadores quieran “mostrarse” o, al menos, no sólo por eso. Hay varios factores que derivan en que cada equipo que enfrente a los equipos más importantes del país demuestre una ferocidad mayor en esos juegos. Pasa en Atlético y pasa en todos los equipos del fútbol argentino. Renegar de eso es poco inteligente y poco oportuno.