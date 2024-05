Conmoción en el deporte: el boxeador Sherif Lawal murió en su primera pelea como profesional tras recibir un golpe en la cabeza

La cartelera de la pelea en cuestión

La trágica noticia también resonó entre figuras destacadas del mundo del boxeo, como el campeón mundial de los pesos pesados, Tyson Fury, quien ofreció sus condolencias y reflexionó sobre los riesgos inherentes al deporte. “Dios tenga en paz su alma. Al entrar en este mundo (el boxeo), sabes que es un deporte peligroso. Entras allí y te pagan dinero por peligrosidad; te están sacando el cerebro; no estás ahí para hacerte cosquillas hasta morir; estamos allí para infligir daño unos a otros golpeándonos en la cabeza y el cuerpo... Lamentablemente, cosas como ésta suceden de vez en cuando”, remarcó y comparó al boxeo con los deportes de alto riesgo. “Es como la gente que salta en paracaídas, de vez en cuando el paracaídas no se abre y caen al suelo. Eso no impide que todos salten en paracaídas”, añadió el británico.