VIDEO. Desde 2022 no se aplica AstraZeneca en Tucumán

Los especialistas ya aclararon que las complicaciones derivadas de la aplicación de esta vacuna aparecen a los pocos días de recibir el suero. No se han descripto casos de ocurrencia a los tres años. Por otro lado, esta inyección ya no se aplica en la Argentina desde hace por lo menos dos años. En Tucumán no se la usa aproximadamente desde 2022, según comentó Miguel Ferré Contreras, titular del Departamento de Inmunizaciones en Siprosa.