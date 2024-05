La desgarradora confesión de Tini Stoessel a Gabriel Rolón: "Me encontré en lugares oscuros"

Tini reveló además que cuando llegaba a su casa, después de cada show, no entendí que le pasaba. “No sabía lo que era la ansiedad, no sabía lo que era un ataque de pánico, y tampoco lo hablaba. Y entonces me di cuenta que en realidad no había hablado de un montón de cosas que me habían pasado a lo largo de mi vida. Fueron muchas gotas que fueron rebalsando ese vaso, y ese vaso fue mi alma, que explotó. Y un día yo no podía levantarme de la cama. No porque no tenía fuerza física, sino porque mi alma me dijo ‘no podés más’”, sumó Tini.