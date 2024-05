Es tucumano, campeón argentino de kitesurf y viaja por el mundo intentando crecer en la disciplina

Por eso se anima a pedir un asterisco, una nota al margen que por la potencia de su mensaje se vuelve un párrafo especial. “Todos aquellos que quizás están en un momento de su vida en el que no saben si apostar a lo suyo, a su deporte o simplemente a lo que les guste tienen que saber que el camino no será fácil; eso es seguro. Pero siempre que empujemos por lo nuestro y por lo que de verdad queremos, la vida lo va a devolver en formas más lindas. Anímense y vayan porque es suyo”, alienta el rider que no descarta empezar a capacitarse en el área de marketing y diseño.