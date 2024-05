El Senado comenzó a discutir la Ley Bases y el paquete fiscal

Más allá de esto, el gobernador Osvaldo Jaldo expresó que es “muy respetuoso” de la postura de los tres senadores por Tucumán. “El voto es de ellos, pero les digo que representan a una provincia que se va a ver beneficiada”, aseveró el jefe del Poder Ejecutivo. Además, remarcó que “el Gobierno nacional necesita de las legislaciones para poder gobernar”. “(Hablamos de las) leyes que le tiene que dar el Congreso, de las que se puede o no estar de acuerdo, pero lo que no se puede hacer es no darle las herramientas necesarias para que pueda gobernar en un momento económico y social muy difícil del país”, insistió Jaldo.