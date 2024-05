Jaldo, sobre el paro de la CGT: “Perjudica más de lo que ayuda”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió al paro nacional que convocó la CGT para el jueves. Si bien aclaró que se trata de un derecho, advirtió: “parar un país no ayuda (a solucionar) los problemas que tenemos, ya que se paraliza la producción, el comercio, la industria, los compromisos y las deudas no se pueden pagar”. “Es un derecho poder hacerlo, pero más perjudica que lo que ayuda en estos momentos difíciles que vive la Argentina”, agregó. E insistió: “un paro no soluciona nada, sólo lleva a que algunos descansen y trabajen”.