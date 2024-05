No habrá bancos y más gremios se suman al paro nacional del jueves

Ayer, los sindicatos ferroviarios y del subte garantizaron que no brindarán servicio por el paro nacional del jueves convocado por la CGT, al igual que los gremios aeronáuticos. En tanto la UTA, presionada para que no circulen los colectivos, confirmó anoche su adhesión. El dirigente camionero Pablo Moyano había adelantado que si el sindicato no se sumaba, los choferes de ómnibus lo harían por su cuenta.