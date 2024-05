Lando Norris logró su primer triunfo en Fórmula 1

El “Peque”, que en agosto cumplirá 32 años, explicó que la razón es que dejó de disfrutar de la competencia, producto de flojos resultados en el último tiempo. “Lo feliz que fui jugando al tenis me impulsa a seguir queriendo mantener la sonrisa dentro y fuera de la cancha como siempre lo hice. Sin embargo, hoy esa sonrisa por momentos me cuesta encontrarla. En mi interior, un animal competitivo me impide disfrutar, jugar y viajar como solía hacerlo”, detalló Schwartzman en su cuenta de Instagram.