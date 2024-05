¿Cómo jugaba el Huracán de Menotti, que fue campeón del fútbol argentino?

El título del ’73, entonces, dista de ser el único. Huracán tiene en realidad un total de 13 títulos. Días atrás, en un artículo en otro medio, con el afán de destacar lo notable que fue el título del ’73, lo cité como el primero y único de Liga en lo que va de la era profesional, iniciada en 1931. No era incorrecto. Pero no fue justo. Porque no es necesario seguir dividiendo títulos entre una y otra era.