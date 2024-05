La verdad de la milanesa

- No, no, azúcar. Fraccionada en bolsas de nuestros ingenios. Los invasores siempre tuvieron una especie de sentido particular de la ironía. Pero les salió mal el chiste. Creían que nos iban a desabastecer y resulta que había millones de fardos guardados por los bienhechores industriales del azúcar que no habían podido exportar... los invasores nos solucionaron el problema y el precio se fue a las nubes - continuó explicando Tucunauta.- ¡Dios mío, cuánta maldad! seguí contando… - pidió el mayor, fascinado por la historia.- Sí... - Tucunauta prosiguió su relato.- Después habían planeado una invasión por tierra. El asunto es que agarraron la 307 y la mayoría quedó pulverizada antes de Río Colorado.- ¡Uh!