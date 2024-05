San Martín empató con All Boys y dejó pasar una buena chance, pero sigue como líder

Una situación similar tuvo Fedele. El extremo intentó ir hacia adelante. Aunque, en contrapartida, sigue sin encontrar un socio por la banda derecha. En consecuencia, no pudo hacer pesar el desequilibrio por ese sector. Tampoco pudo aprovechar la ocasión más clara. Tras un pase rasante de Nahuel Banegas, el ex Defensa y Justicia no logró empujar la pelota con el arco a placer. Igual, San Martín no tuvo muchas más ocasiones de peligro. Con el paso de los minutos, empezó a caer en los nervios y perdió el control del partido. Por fortuna, las tapadas de Darío Sand aparecieron para rescatar aunque fuera un punto. El arquero volvió a tapar pelotas claves sobre el final del partido (lleva seis partidos invicto) y fue el responsable de que San Martín rescatara un punto que lo deja por ahora como único líder. Flores volvió a reprobar el examen. Dejó pasar una nueva chance como local y sigue sin convencer desde el juego. Pese a mantenerse en la cima, el “santo” está obligado a corregir varios aspectos que lo dejaron sin el premio mayor.