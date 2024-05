La incómoda sinceridad de los obituarios

La conocida frase de Borges “No exageres el culto de la verdad” no serviría como recomendación para escribir una buena necrológica en un periódico de habla inglesa. No importa de quien se trate, todo indica que lo más sensato es seguir el experimentado consejo de William McDonald, editor en The New York Times: “No hay fórmula, pero debemos recordar que nuestra intención no es honrar al muerto; la justificación para el obituario está en la historia que cuenta”. Y, por lo tanto, ni la empatía ni la indulgencia son requisitos ineludibles.