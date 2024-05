“Que la fuerza te acompañe”, la frase que estableció al 4 de mayo como el Día Internacional de Star Wars

“Que la fuerza te acompañe”, la frase que dio origen a los festejos

Este conjunto de palabras es uno de los elementos icónicos de la película y más representativos para hacer alusión a ella. Y esta frase es también la que da origen al cuatro de mayo como el Día de Star Wars. “May the force be with you” sería la traducción al inglés de la expresión. La fonética de composición de palabras da lugar a una similitud en el sonido de “May the fourth” (cuarto de mayo en inglés).