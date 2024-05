¿Por qué cuando nos hacemos mayores dormimos menos tiempo?

Otro factor importante es que, conforme vamos cumpliendo años, reducimos nuestras actividades diarias, lo que hace que nuestra necesidad de descanso nocturno se reduzca. El no tener que trabajar, cumplir horarios, asistir a eventos hace que dispongamos de tiempo más libre y así respetar mucho más las horas de descanso. Entonces ya no tenemos esa necesidad de periodos más largos de descanso, dormimos bien y cuando nos despertamos podemos levantarnos a una hora adecuada, no necesitamos quedarnos en la cama para alargar el sueño.