Cuánto dinero se puede ganar en Tucumán con Uber Moto

“Comencé a trabajar por recomendación de un amigo. Me gusta ser independiente, así que hice los papeles y me dio resultado. Empiezo el día a las 5.30, sigo hasta cerca de las 10 y hago otras cuatro horas a la tarde. No tengo quejas, me gusta bastante el trabajo y lo hago”, relata Sergio Nicolás González, de 38 años, que debutó en Uber hace tres meses.