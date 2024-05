"Es muy difícil": la emotiva vuelta a la radio de Andy Kusnetzoff tras la muerte de su padre

“Obviamente, en el último tiempo no tenía esa rapidez o ese carisma que tuvo desde un principio. Era una persona grande. Y a veces me decían: ‘Cuidalo a tu papá’. Y yo les respondía: ‘Lo estoy cuidando. Por eso lo saco al aire’. Era difícil de entender, pero yo estaba convencido y ahora estoy más convencido que nunca. Y en el hospital... (se quiebra) Le dije: ‘Ponete bien, papá, que tenés que volver a la radio’. Y esa semana, antes de irme yo, que estaba internado, pero todavía hablaba, me dijo: ‘Ah, ¿sí? Creí que ya no me querían’. Y le respondía que él era quien iba a decidir cuándo no quería venir más, que mientras yo estuviera, si él quería venir, venía. ‘Bueno’”, me dijo”, cerró.