Números de Oro: cuatro lectores se repartieronel pozo de $4.200.000

La otra ganadora es Fátima Mariela Díaz Lami, de 34 años, vive también en la capital tucumana. Fátima es enfermera y ansiosa vino a nuestras oficinas en compañía de su pareja Andrés y la hija que tienen en común, Ema. Contó: “estaba sola cuando controlé la tarjeta y me di cuenta que me faltaba un numerito; en ese momento mi pareja me dijo que sí había salido e inmediatamente verifiqué nuevamente”. Agregó contenta que si bien no decidió para qué utilizará el dinero, seguramente una parte será destinada para pagar algunas deudas.