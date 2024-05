Legisladores analizaron junto a Medina Ruiz la propuesta de una ONG para combatir el dengue

A su turno, Seleme explicó cómo funciona el sistema que utiliza Mosquito World Program: esta fundación que ha tenido excelentes resultados en 14 países de Oceanía, Asia, Europa y América, utiliza la wolbachia que es una bacteria presente en el 60-70% de los insectos que existen en el medio ambiente y que impide la presencia del virus del dengue."La wolbachia naturalmente no existe en los zancudos, por lo que se le inyecta con una micro aguja al zancudo y esta bacteria compite con el dengue por la comida. La wolbachia gana, en consecuencia, el dengue ya no puede existir en el zancudo y por lo tanto ya no se pueda trasmitir", indicó.