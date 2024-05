Ryan Gosling confesó que es fanático de dos productos argentinos

“¿Qué es eso?”, preguntó la actriz, Emily Blunt que no se quería quedar afuera de la conversación. “Helado”, respondió el actor. “Me contaste que estuviste en la Argentina…”, expresó la periodista. “Fue hace mucho tiempo. No me acuerdo cuando pero si me acuerdo de Freddo que quedó marcado en mí”, declaró el actor. “Y las medialunas fueron algo… Así es como empiezas el día”, agregó.