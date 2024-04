Cartas de lectores: protección para bicipolicías

Razones laborales me llevan a recorrer distintas calles de la ciudad en horario nocturno; esto me llevo a descubrir el mundo de la noche, un espacio complicadito dados distintos factores. Haré hincapié en la oscuridad y/o la mala iluminación de muchas arterias de la capital tucumana; está situación me llevó a darme cuenta del riesgo que corren los bicipolicías, ya que dado su uniforme oscuro son casi imposibles de distinguir, lo que los pone a las puertas de algún accidente. Estos servidores públicos recorren las calles con su pequeño rodado que no cuenta mínimamente con algún elemento que lo haga más visible; quien circula en vehículo de pronto se encuentra con ellos y muchas veces debe realizar una maniobra brusca para evitar un accidente; es por ello que sería positivo que se dote de un uniforme más visible a estos trabajadores que velan por la seguridad de su prójimo.