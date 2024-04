La pelota parada: uno de los principales atributos que tiene el San Martín de Flores

Nahuel Banegas (vs. Gimnasia de Jujuy y Chaco For Ever), Juan Orellana (vs. Talleres Remedios de Escalada) y Tiago Peñalba (en el último duelo contra el “sojero”), fueron protagonistas de los goles que llegaron gracias a un arma que parece ser primordial para el DT; un atributo que el propio Flores se encargó de resaltar en más de una ocasión.