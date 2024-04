Es tucumana, superó la osteocondritis gracias a una operación y volvió a correr en el alto rendimiento

“Mi papá, que es profesor de educación física, me enseñó la marcha. No conocía la disciplina, pero él me propuso empezar a participar en carreras y comencé a los 16 años”, recordó sobre sus comienzos. En medio de esa primera etapa, aún con poco rodaje, surgió la posibilidad de competir en las etapas regionales de los Juegos Evita. Allí ganó a nivel provincial y eso le permitió viajar a Mar del Plata para la final nacional.