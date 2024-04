La medición es una parte importante de la historia humana

Tomar medidas, no en el sentido político sino literalmente, es tomar un elemento que sirva de unidad para comparar algo que necesitamos conocer. Inicialmente, pese a lo impreciso, se tomaron elementos del cuerpo humano, como el pulgar, cuarto de palmo, el dedo o el pie. En esta misma línea podemos decir que el tiempo tampoco necesitaba una alta precisión. Sin embargo desde las primeras civilizaciones la medición del tiempo fue una cuestión de Estado y a la cual se le dedicó mucho tiempo para su evaluación. Las órbitas planetarias fueron las primeras formas de medir el tiempo, consignando el paso del Sol por el meridiano del lugar en dos oportunidades daba paso a un día. La Luna dio una forma de medir los meses y por su importancia el Sol fue la clave. Los avances tecnológicos hicieron que la precisión en las mediciones aumentara. Pero también se hizo necesario normalizar las unidades de medida para que el comercio no generara discrepancias entre compradores y vendedores. Con el fin de establecer un sistema de medidas universal, en época de la Revolución Francesa, en 1792, se creó el sistema métrico decimal, estableciendo el metro como unidad de longitud y el gramo como unidad de masa. No obstante, pasarían muchos años hasta que ese sistema se generalizara a todo el mundo. Fue en 1875 cuando Francia convocó a todos los países a acordar un sistema de unidades universal, y se creó el Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM). En ese momento, Argentina fue uno de los 17 países que acudieron al llamado. El representante fue Mariano Balcarce, yerno de José de San Martín. A partir de ese momento se fueron creando, en los distintos países, institutos nacionales de patrones. Argentina había adoptado el sistema en 1863 por medio de la ley número 52 promulgada en la presidencia de Bartolomé Mitre. Pero hubo que esperar algunos años hasta que el Gobierno lo impusiera en todos el país. En 1875 se establece como sistema único de medición y a partir de 1887 se prohibía el uso de cualquier otro sistema de medidas que no sea el decimal. Para interpretar lo importante de esta unificación de unidades de medida pensemos que para las medidas de longitud se empleaba mayoritariamente la “vara”, distintas según el país: Argentina 1 vara = 0,8666 metros, Chile 1 vara = 0,836 metros, Costa Rica 1 vara = 0,8393 metros, Guatemala 1 vara = 0,8359 metros, Honduras 1 vara = 0,8128 metros o México 1 vara = 0,838 metros. Para las medición de pesos se empleaba en general la “libra”: Argentina 1 libra = 0,4594 kilogramos, Chile 1 libra = 0,460093 kilogramos, México 1 libra = 0,46024634 kilogramos y Brasil 1 libra = 0,45905 kilogramos En Argentina también existía la “libra de farmacia o botica”, utilizada en farmacias y en medicina, equivalente a tres cuartos de la “libra” (0,3445 kg). Otro tanto ocurría en Chile, donde se denominaba “libra medicinal” . Como vemos un sistema algo caótico que debía ser regulado.